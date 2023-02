Fearless Fox, registrato il marchio: è il nuovo gioco degli autori di Hollow Knight?

Nel mentre continuiamo ad attendere speranzosi novità su Hollow Knight Silksong, Team Cherry ha recentemente depositato un marchio che risponde al nome di "Fearless Fox". Non è ancora ben chiaro di cosa possa trattarsi, ma l'ipotesi più accreditata è che sia il nome del prossimo gioco dello studio di sviluppo.

Sebbene Team Cherry non abbia mai commentato pubblicamente sulla natura del progetto noto come Fearless Fox, la software house aveva già depositato un trademark di classe 9 con questo nome nel 2019. Nella giornata del 31 gennaio di quest'anno, la software house ha registrato un altro marchio relativo a giocattoli, videogame e una serie di prodotti correlati al nome di Fearless Fox. Inoltre, la scorsa settimana, il 27 gennaio, Team Cherry ha richiesto che il suo trademark fosse esteso alla Classe 42, che copre un gran numero di prodotti e argomenti relativi ai videogiochi. Con in mano queste informazioni, è naturale ipotizzare che Fearless Fox sarà il prossimo gioco dello studio, ma dovremo necessariamente attendere nuove da Team Cherry per le eventuali conferme o smentite.

Il fatto che il team si stia potenzialmente concentrando su un nuovo progetto lascia ben sperare circa lo stato dei lavori di Hollow Knight Silksong, che potrebbe a questo punto essere in una fase piuttosto avanzata dello sviluppo. Il metroidvania è rimasto nell'ombra per ormai molto tempo, ma tornerà sulle scene in un generico 2023 su PC e console Nintendo Switch, PlayStation e Xbox (sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass).