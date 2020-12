Febbre da PS5: i siti di Euronics e Trony sono già offline per i troppi accessi

Questa mattina Euronics e Trony metteranno in vendita online nuove scorte di PS5 e PS5 Digital Edition, nel momento in cui scriviamo però entrambi gli eCommerce risultano irraggiungibili a causa dell'eccessivo traffico generato.

Sono presumibilmente migliaia le persone che hanno preso d'assalto gli shop online di Trony ed Euronics alla ricerca di una PlayStation 5, facendo crollare i server. Al momento il sito di Euronics restituisce un errore 503 legato al server mentre il sito di Trony non riesce a caricarsi e dunque risulta inaccessibile.

Sul sito di Euronics le PS5 saranno disponibili dalle 10:00 mentre Trony non ha comunicato un orario preciso limitandosi a dire che le console saranno disponibili in mattinata. Con queste premesse certamente non sarà facile riuscire ad acquistare una console, Euronics ha previsto un sistema di coda virtuale che dovrebbe facilitare gli acquisti gestendo al meglio il traffico, al momento però come detto entrambi gli eCommerce risultano offline e dunque non è possibile comprare nulla.

Il nostro consiglio è sempre lo stesso, tenete a portata di mano la carta di credito e tutte le informazioni che vi servono per completare l'ordine nel minore tempo possibile, prima che le scorte vadano definitivamente sold-out.