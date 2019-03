Febbre da Tetris 99: uno Sguardo alle Votazioni ottenute su Metacritic

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct, la Casa di Kyoto ha rivelato a sorpresa il Trailer di Lancio di Tetris 99, peculiare Titolo disponibile su Nintendo Switch.

Il Gioco rappresenta una declinazioni sicuramente peculiare di Tetris, indimenticabile classico videoludico creato da Aleksej Pazitnov, che in Tetris 99 si trasforma in un vero e proprio Battle Royale. Reso disponibile da Nintendo in forma gratuita a tutti i videogiocatori abbonati al servizio Nintendo Switch Online, il Gioco ha saputo ben presto attirare su di sè una certa attenzione! Una celebrità forse inaspettata e che si riflette nelle votazioni ottenute dal Gioco sulla piattaforma di aggregazione delle valutazioni Metacritic.

Su quest'ultima, infatti, Tetris 99 vanta, ad ora, ventidue recensioni da parte della critica videoludica, la cui media complessiva si attesta su 83/100. Nessuna delle valutazioni è negativa e solamente una si colloca al di sotto di 80/100. Il peculiare Titolo sembra inoltre essere stato accolto in maniera positiva anche dagli Utenti, che gli assegnano un Metascore di 8,4/10. E voi cosa ne pensate, avete avuto modo di provare questo peculiare versione di Tetris?



Il successo del Battle Royale ha addirittura portato all'organizzazione di una prima competizione a tema, denominata Tetris 99 Grand Prix e svoltasi tra 8 e 11 marzo. In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra Recensione di Tetris 99, a firma di Andrea Fontanesi.