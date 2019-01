Fedeltà di Ravnica è ora disponibile su Magic The Gathering Arena

L'ultimo aggiornamento di Magic The Gathering Arena aggiunge le 273 carte del nuovo set Fedeltà di Ravnica. Dopo le prime cinque gilde presentate nell’espansione precedente, Gilde di Ravnica, le altre cinque vengono introdotte ora rese disponibili: Azorius, Rakdos, Gruul, Simic e Orzhov.

L’update comprende anche una feature attesissima dai giocatori di tutto il mondo: si tratta di Duplicate Protection, che trasformerà le rare e le rare mitiche sopra la quarta copia in altre carte o gemme.



Come funziona Duplicate Protection?

Bustine : quando si sbusta una rara ara mitica sopra la quarta copia, il sistema la rimpiazzerà automaticamente con una carta differente. Se il set è già al completo, la carta verrà trasformata in Gemme (2040).

: quando si sbusta una rara ara mitica sopra la quarta copia, il sistema la rimpiazzerà automaticamente con una carta differente. Se il set è già al completo, la carta verrà trasformata in Gemme (2040). Limited : Duplicate Protection non si attiva durante l’apertura dei pacchetti da 14 carte negli Eventi Limited. Dopo un Draft o un Sealed, il sistema convertirà le copie extra di raremitiche in Gemme.

: Duplicate Protection non si attiva durante l’apertura dei pacchetti da 14 carte negli Eventi Limited. Dopo un Draft o un Sealed, il sistema convertirà le copie extra di raremitiche in Gemme. Ricompense Carte Individuali: se la ricompensa è una carta raramitica sopra la quarta copia, la carta sarà sostituita dalle Gemme.

Sviluppato dai Digital Games Studio di Wizards of the Coast, Magic The Gathering Arena porta il gameplay e la strategia dell’amatissimo gioco di carte su PC, riproducendo in digitale le intense sfide uno contro uno che lo caratterizzano. Il videogame è scaricabile gratuitamente e permette di guadagnare alcune ricompense, dalla valuta da spendere nel gioco a intere buste o carte singole.