Federica Pellegrini perplessa per l'inserimento dei videogiochi tra gli sport

Come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, ilha dato il suo appoggio per inserire i videogiochi tra gli sport. Interrogata sulla questione dal quotidiano, Federica Pellegrini ha espresso tutta la sua perplessità sulla decisione presa dal Comitato Olimpico.

"Ci sono rimasta un pò male. Ogni sport ha le sue peculiarità, posso arrivare a capire che per prevalere si debbano fare tanti sforzi, ma da qui a definire sport i videogiochi... Lo sport è fatica fisica, e io ne so qualcosa visto che da una vita sono impegnata in vasca e non solo." ha dichiarato la famosa nuotatrice.

L'apertura del CIO al riconoscimento degli eSport come disciplina sportiva a tutti gli effetti rimane senz'altro una svolta epocale, ma va ricordato che per il Comitato Olimpico la strada da compiere per per una completa equiparazione tra videogiochi competitivi e sport tradizionali rimane ancora lunga.

Voi siete d'accordo con le parole espresse da Federica Pellegrini?