Federico Chiesa e Federico Ceccherini fan di Fortnite: 'Ci insultavano pure lì'

Per molti calciatori i videogiochi sono un ottimo svago per rilassarsi tra una partita e l'altra: non fanno eccezione Federico Chiesa, attaccante della Juventus, e Federico Ceccherini, difensore del Fatih Karagumruk, che hanno speso assieme tantissime ore giocando a Fortnite.

A rivelarlo è lo stesso Ceccherini nel corso di un'intervista con Cronache di Spogliatoio, dove l'atleta ha parlato della sua passione per i videogiochi e per Fortnite condivisa con il collega. E tra i retroscena raccontati, Ceccherini scherza anche sul fatto che non solo in campo, ma anche con il celebre Battle Royale targato Epic Games i due si sono beccati insulti per come giocavano.

"Giocavamo sempre tra di noi e durante il Covid decidemmo di fare un contest: ogni giorno facevamo entrare i tifosi nel nostro party per fare partite con loro", racconta Ceccherini a proposito delle partite assieme a Chiesa, per poi aggiungere: "Qualcuno non credeva che fossimo realmente chi dicevamo di essere. Piano piano il livello si alzava e talvolta ci beccavamo le infamate: 'Mamma mia quanto siete scarsi', non solo in campo ma anche su Fortnite ci prendevamo gli insulti".

Chissà quante altre storie ancora potrebbe raccontare pure lo stesso Chiesa. Divertenti retroscena a parte, in Fortnite è arrivata una collaborazione con i Game Awards 2023, con l'inaugurazione di un hub nel quale votare la miglior Isola.