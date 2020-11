A tu per tu con Federico Viola, voce di V in Cyberpunk 2077 ed Eivor in AC Valhalla

Nell'intervista di Everyeye a Federico Viola, Gabriele Laurino e Francesco Fossetti hanno discusso degli ultimi progetti a tema videoludico - ma non solo - a cui ha collaborato il doppiatore e voce del vichingo Eivor in Assassin's Creed Valhalla e dell'eroe V in Cyberpunk 2077.

Nel nuovo approfondimento sul canale Twitch di Everyeye, il doppiatore ha condiviso tutta una serie di informazioni e di aneddoti sui suoi lavori più recenti, offrendo agli appassionati l'opportunità di scoprire diversi retroscena sull'esperienza professionale da vivere per dare forma a kolossal come AC Valhalla o CP2077.

Federico Viola è un doppiatore classe 1989 che, nella sua carriera, ha potuto cimentarsi nei ruoli più disparati: oltre ai già citati Eivor e V, ha infatti prestato la voce a Tom Holland in Edison L'Uomo che Illuminò il Mondo, a Dave Franco in The Disaster Artis e al personaggio di Bakugo in My Hero Academia.

In cima alla notizia trovate perciò la replica dell'intervista a Federico Viola con Francesco Fossetti e Gabriele Laurino. Prima di lasciarvi ai commenti, cogliamo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al nostro canale Twitch per interagire con la community, scambiare quattro chiacchiere con la redazione e, con l'attivazione della campanella delle notifiche, rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità provenienti dal multiverso dell'intrattenimento digitale.