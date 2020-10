Fedez e Chiara Ferragni, 'Bella Storia' diventa un videogioco gratuito

In seguito all'iconico videogioco di Al Bano, la "moda" dei titoli creati per un singolo evento relativo a star italiane continua con il minigame di "Bella Storia", l'ultimo singolo del rapper Fedez, che nel videoclip ufficiale vede la partecipazione di sua moglie Chiara Ferragni.

Il video ufficiale del brano, pubblicato sul canale YouTube di Fedez il 6 ottobre 2020, conta già oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e risulta, al momento in cui scriviamo, primo nelle Tendenze italiane della piattaforma di Google. Un successo che non è passato di certo inosservato, dato che alcuni fan, nickname Instagram Elenapugger e Christianpugger, hanno deciso di realizzare un videogioco gratuito non ufficiale per omaggiare l'uscita del singolo.

Nel gioco realizzato con il motore grafico Unity, a cui potete accedere tramite questo link, Fedez è in sella a una moto e deve schivare gli ostacoli, cercando di raggiungere il maggior punteggio possibile. Quando il rapper avrà bisogno di una vita extra, potrà ottenerla passando dinanzi a un Motel e facendo salire la moglie, Chiara Ferragni. Ovviamente, in sottofondo c'è "Bella Storia". Il minigame si può giocare direttamente da browser, ma se ne usufruite da dispositivi mobili è bene utilizzare la modalità landscape (ovvero mettere lo smartphone o il tablet in orizzontale).

Ma che ne pensa Fedez di questo videogioco non ufficiale? Ebbene, il rapper ha espresso il suo parere mediante alcune Storie pubblicate tramite il suo profilo Instagram. "Bellissimo!", ha esclamato Fedez, condividendo anche il link per far giocare più persone possibili.