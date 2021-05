Fedez torna a fare rap con Tha Supreme, live su Twitch e server RP di GTA 5

Fedez torna a fare rap: l'annuncio sta attirando particolarmente l'attenzione dei fan del genere. Tuttavia, il noto artista sembra voler fare ancora una volta tutto "a modo suo": pensate che ci sono di mezzo Tha Supreme e un server RP di GTA 5.

In particolare, come annunciato da Fedez in una Storia su Instagram (il reveal è poi avvenuto anche mediante il profilo Instagram di Tha Supreme), venerdì 22 maggio 2021, a partire dalle ore 22:00, sul canale Twitch ufficiale di Fedez ci sarà una diretta streaming in cui verrà girato il video del brano.

L'annuncio è stato "anticipato" da Fedez in questo modo: "Vi avevo promesso un freestyle per i 10 anni di "Penisola che non c'è" (noto album uscito nel 2011 per Badaboom Edizioni, ndr). Solo rap, solo su YouTube come ai vecchi tempi. Però prima dobbiamo girare il video". In ogni caso, oltre al nome del pezzo che rimanda al mondo dei videogiochi ("Game Freestyle"), c'è anche un'altra "chicca".

Infatti, nell'immagine di annuncio, che potete vedere in calce alla notizia, si notano dei personaggi di GTA 5 legati a Fedez e Tha Supreme. Inoltre, in basso fa capolino il logo di un noto server RP: IMPERO. Insomma, sembra proprio che i due abbiano intenzione di girare il video "servendosi" del popolare titolo di Rockstar North.

D'altronde, Tha Supreme non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi e sembra dunque il "partner" ideale per il progetto di Fedez, che a sua volta ultimamente si è aperto particolarmente al mondo di Twitch.

Tra l'altro, la collaborazione è nata proprio attraverso la piattaforma di proprietà di Amazon, dato che online circola una clip in cui Tha Supreme effettua una donazione al canale Twitch di Fedez e quest'ultimo accenna a un possibile featuring.