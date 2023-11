Felix The Cat, l'ESRB valuta un'interessante Collection di Konami: di cosa si tratta?

Con il mondo videoludico ancora sconvolto dall'uscita del nuovo gioco gratis su PC The Coyote Kills The Road Runner che ha realizzato un grande sogno degli amanti di Willy il Coyote e Beep Beep, ecco che un'altra mascotte del mondo dell'animazione cinematografico-televisiva sta per approdare nel mondo del gaming: Felix il gatto è qui!

O meglio, presto lo sarà: nella giornata di oggi 19 novembre, l'ESRB ha valutato una raccolta dal titolo "Felix The Cat" pubblicata da Konami. Se il nome è di per sé sufficiente a rimandare il tutto al personaggio iconico della prima metà del '900, un po' meno lo è la produzione che giungerà sul mercato sotto il vessillo di Konami. Di cosa si tratta, per l'esattezza? Cosa sarà Felix The Cat?

Come specificato dallo stesso ente americano, "Felix The Cat è una raccolta di platform/action in cui i giocatori aiuteranno Felix a salvare la sua ragazza da un professore malvagio". All'interno del progetto in questione, prossimamente in arrivo su PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch, "i giocatori attraverseranno ambienti pixelati in 2D utilizzando gadget e veicoli (ad esempio, un guanto da boxe, un carro armato o un sottomarino) per sconfiggere piccole creature cartoonesche". Nel far ciò, sempre vestendo i panni di Felix i giocatori affronteranno diversi boss in grande stile. Cosa ne pensate di questo progetto videoludico dedicato a Felix targato Konami Digital Entertainment?