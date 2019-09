Felix the Reaper: il nuovo video fissa l'uscita del puzzle game sulla "vita della Morte"

Nel corso dell'ultima puntata di Inside Xbox, gli autori di Kong Orange hanno mostrato un nuovo video dietro le quinte di Felix the Reaper per confermarne l'uscita imminente su PC e Xbox One, oltreché su Switch e PS4.

L'umorismo nero che permea l'intera opera degli sviluppatori danesi di Kong Orange si basa sugli eventi accorsi a Felix, un romantico spiritello che, lavorando presso il Ministero della Morte, si infatuerà della splendida Betty the Maiden a tal punto da spingersi a superare a passo di danza le numerose leggi che regolamentano il transito tra il mondo dei defunti e quello degli "incarnati".

La "collega" Betty, infatti, sarà nientemeno che la Ministra della Vita, da qui la vena scanzonata e tragicomica che traspare dalle scene di gameplay proposteci dagli autori europei. Sotto il profilo strettamente contenutistico e ludico, il titolo promette di regalarci ore ed ore di sano divertimento attraverso la risoluzione di puzzle di difficoltà crescente basati sul superamento degli enigmi ambientali posti sul cammino di Felix.

Il lancio di Felix the Reaper è previsto per il 17 ottobre su PC (Steam e GOG.com) e console casalinghe, ossia su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye.it, Daniele D'Orefice ha potuto provare in anteprima il folle puzzle adventure di Kong Orange per confezionare un approfondito speciale su Felix the Reaper.