Il fenomeno Exploding Kittens in sconto: gioco di carte esplosivo con i gattini, miao miao

Non conoscete Exploding Kittens? Molto male, è il gioco di carte del momento, uno dei giochi di tavolo più famosi, venduti e apprezzati degli ultimi anni, anche in Italia. Adesso Exploding Kittens è in vendita a prezzo speciale, quale occasione migliore per approcciarsi al gioco?

VAI SUBITO ALL'OFFERTAExploding Kittens è una roulette russa in salsa felina. Un gioco di carte perfetto sia per i giocatori esperti che per i neofiti alle prime armi. Come funziona? E' facilissimo:

Ad ogni turno si possono giocare carte dalla propria mano o passare... ricordatevi sempre di pescare una nuova carta dal mazzo, è obbligatorio! Non appena qualcuno trova la carta Exploding Kitten farà... boom! Il giocatore che pesca la carta Exploding Kitten verrà eliminato ma potrà tornare in partita se ha in mano la carta DisinnesGatto, in questo caso la bomba dovrà essere rimessa nel mazzo e via, pronti per un nuovo giro di carte... esplosivo!

Un gioco di carte per coppie o gruppi di amici (fino ad un massimo di 5 giocatori), le regole di Exploding Kittens si imparano in due minuti, in cambio avrete ore e ore di divertimento. Strategia e gattini, sono questi gli elementi alla base del successo di questo card game, ora in offerta per un periodo limitato.

