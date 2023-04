Fermi tutti: Sony lavora a un nuovo hardware oltre PS5 PRO e PS6, è una console portatile?

Nella giornata di ieri, Tom Henderson è tornato a parlare di PS5 PRO, ribadendo come la console mid-gen di Sony arriverà nel 2024 e nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più, in via ufficiale e non. Ma a quanto pare c'è anche un altro misterioso hardware in sviluppo.

Il leaker fa sapere che l'hardware in questione non è mai stato citato prima, dunque non si riferisce a PlayStation 6 in uscita nel 2028 e nemmeno a PS5 PRO e PS5 con lettore ottico estraibile, quest'ultima in uscita a settembre sempre secondo Tom Henderson.

Parliamo di un dispositivo nuovo dunque e già in passato l'insider aveva dichiarato che Sony sta lavorando per espandere la famiglia PlayStation con nuovi prodotti. Non è chiaro effettivamente di cosa si tratti e le ipotesi sono molte, da una nuova console portatile stile PSP e PlayStation Vita a una console o uno stick per i giochi via Cloud, o ancora magari uno smartphone o un tablet PlayStation, tutte ipotesi non citate da Henderson e dunque solo frutto di ipotesi, idee, desideri e speculazioni.

L'unica cosa che sappiamo stando al leak è che Sony ha un hardware mi citato prima in sviluppo, resta da capire esattamente che cosa sia, speriamo di saperne di più nel corso del 2023.