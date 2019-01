Fernandinho e Sergio Asenjo nella Squadra della Settimana 17 di FIFA FUT 19

EA Sports ha annunciato i membri che compongono la Squadra della Settimana 17 di FIFA 19 Ultimate Team, tra cui trovano spazio atleti come Sergio Asenjo, Christian Eriksen, Fernandinho, Raul e Willian Josè.

11 Titolari

Sergio Asenjo

Mamadou Sakho

Christian Eriksen

Fernandinho

Santi Cazorla

Arthur

Marko Arnautovic

Willian Josè

Haris Seferovic

Raul

Victor Lindelof

Sostituti e Riserve

Angus Gunn

Galekovic

Kamil Grosicki

Marcus Harness

Enrique Triverio

Alex Brosque

David Lopez

Eder Militao

Ryan Fraser

Tomas Mina

Troy Deeney

Rogelio Funes Mori

Ricordiamo che nei giorni scorsi Electronic Arts ha condiviso anche la Squadra dell'Anno di FIFA 19 Ultimate Team composta, tra gli altri, da Sergio Ramos, Van Dijk, Luka Modrić, N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne, Leo Messi, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo. Siete d'accordo con la scelta effettuata da EA per il Team of the Year?

Lo sapevate? FIFA 19 è stato il gioco più venduto dello scorso anno nel Regno Unito con oltre 2.5 milioni di copie vendute, di cui oltre 1.8 milioni fisiche e oltre 700.000 in formato digitale.