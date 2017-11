Fernando Alonso lancia una partnership con G2 Esports per entrare nel mondo esport

ha avviato una collaborazione con uno dei più grandi piloti di Formula 1,, per creare un nuovo team dedicato esclusivamente ai titoli eSport. Con, il pilota della McLaren-Honda e due volte campione del mondo diventerà il primo pilota di Formula Uno a legare il proprio marchio al movimento eSport.

Inoltre, il recente vincitore del titolo World's Fastest Gamer Series, Rudy van Buren, ha firmato un contratto professionale addirittura con la McLaren come pilota collaudatore.

G2 Esports, che il 16 novembre ha siglato un accordo globale con Logitech G, ha già avuto successo nel framework dedicato ai racing game. Nel frattempo, Cem Bolukbasi (che ha già firmato con FA Racing G2), è stato tra i finalisti del campionato F1 Esport di quest'anno, svoltosi ad Abu Dhabi lo scorso fine settimana.

Fernando Alonso, parlando della partnership con G2, ha dichiarato:

"Ogni pilota di Formula 1 è un giocatore nel proprio cuore. La competizione sul palcoscenico virtuale apre una enorme opportunità per i giovani piloti che, altrimenti, non avrebbero la possibilità di entrare in questo mondo. Per la prima volta i fan non sono più solo degli spettatori, ma possono prendere parte attiva al gioco e magari diventare veri e-driver nella mia squadra. Non riesco a pensare a partner migliori di G2 Esports e Logitech G per iniziare e sono impaziente di vedere i risultati".

Carlos Rodriguez, CEO di G2 Esport, afferma di essere sempre stato un appassionato di motori ed essendo spagnolo, ovviamente, ha sostenuto Alonso nei campionati del mondo nel 2005 e nel 2006.

"Combinare le mie prime passioni per gli sport e per il motorsport per creare una squadra d'elite guidata da un due volte campione del mondo di Formula Uno e leggenda vivente è per me un sogno", ​​ha detto Carlos. "Questa partnership porta ad un nuovo livello la parte competitiva delle corse e sono orgoglioso di guidare gli sforzi in questa compagnia".