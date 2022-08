Anche la Ferrari 293 GTB arriva in Rocket League: tutti i dettagli sull'esclusivo evento

Per celebrare l'arrivo della Ferrari 296 GTB, l'azienda produttrice di automobili ha deciso di avviare una nuova collaborazione con Rocket League, il celebre free to play che si prepara ad accogliere un bundle contenente anche l’auto ibrida sportiva.

L'evento avrà il via domani, mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 18:00 e terminerà alla stessa ora del 6 settembre 2022. Al centro della collaborazione troviamo un ricco pacchetto a pagamento al cui interno si trovano sia l'esclusiva automobile che gli elementi estetici facenti parte del suo set.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel pacchetto Ferrari 296 GTB, venduto al prezzo di 2.000 Crediti:

Ferrari 296 GTB (carrozzeria Dominus)

Suono motore Ferrari 296 GTB

Ruote Ferrari 296 GTB

Antenna Ferrari

Adesivo Assetto Fiorano

Tutti i giocatori, inoltre, potranno riscattare in maniera completamente gratuita lo sfondo giocatore Ferrari, il quale resterà disponibile nel negozio per l'intera durata dell'evento. Prima di lasciarvi al trailer dedicato alla collaborazione con Ferrari, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa anche la Ford Bronco Raptor 2022 è arrivata in Rocket League.

Sapevate che gli Exeed sono stati eletti campioni italiani di Rocket League per il terzo anno consecutivo?