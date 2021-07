Le Ferrari stanno arrivando in Fortnite: il teaser di Epic non lascia dubbi

Fortnite continua ad evolversi settimana dopo settimana a suon di aggiornamenti: l'update 17.20 del 20 luglio ha introdotto una nuova modalità di gioco esclusiva (il Late Game di Bugha), oltre ad alcuni accorgimenti alla configurazione dei comandi, ma Epic Games è già pronta per il passo successivo.

L'aggiornamento 17.20 ha attirato l'attenzione non solo per i suoi contenuti, ma anche per il suo changelog apparso sul sito cinese di Fortnite, che menziona chiaramente l'arrivo di una Ferrari come veicolo pilotabile all'interno della mappa della Battaglia Reale. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, senza tuttavia ottenere una conferma precisa dai canali di comunicazione occidentali. Questo fino a pochi minuti fa, quando Epic ha sciolto tutti i dubbi pubblicando un inequivocabile teaser che mostra il dettaglio di un'automobile prodotta dalla Ferrari: lo stemma del Cavallino Rampante è in bella vista, esattamente come la scritta Fortnite sullo pneumatico e il riflesso di un Bus della Battaglia.

Insomma, non sembrano esserci dubbi: presto i giocatori di Fortnite potranno scorrazzare per l'isola a bordo di una Ferrari rosso fiammante, resta solamente da capire quando. Ne approfittiamo per segnalare che presto tornerà la Notte dei Corti in Fortnite: tenetevi liberi per le ore 20:00 di venerdì 23 luglio.