Ferrari eSport pronta alla stagione 2022: nasce Scuderia Ferrari Velas Esports Team

Dopo aver presentato al mondo ogni dettaglio della nuova Ferrari F1-75, la casa di Maranello propone anche una ricca serie di novità per le sue attività nel mondo eSport.

Tra le grandi novità della prossima Stagione, spicca in particolare l'assetto del nuovo team destinato a gareggiare nella F1 eSports Series e in altri campionati. Da quest'anno, la nuova squadra del Cavallino Rampante si chiamerà "Scuderia Ferrari Velas Esports Team". Come facilmente intuibile dal nome, Ferrari acquisisce dunque come nuovo title partner l’azienda protagonista mondiale del settore delle blockchain e degli NFT.



Sul fronte degli eSporter, la scuderia accoglie al volante Kamil Pawlowsky, pilota polacco di 24 anni che si è aggiudicato la vittoria nel corso dell'ultima edizione della Ferrari Esports Series, che ha visto la partecipazione di oltre 30.000 agguerriti professionisti. Per l’occasione, i piloti ufficiali della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno dato il benvenuto a Kamil con il trofeo dedicato al vincitore del monomarca virtuale Ferrari.



Gli appassionati di eSport e quattro ruote possono segnarsi sul calendario la giornata del prossimo 22 marzo 2022. Alle ore 21:00 in punto del fuso orario italiano, prenderà infatti il via la nuova Stagione della Ferrari Velas Esports Series 2022. Quest'ultima sarà inaugurata con un evento speciale trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch di Ferrari. Anche quest'anno, le competizioni avranno luogo sui tracciati di Assetto Corsa, il racing game firmato da Kunos Simulazioni. A quest'ultimo, per la prima volta, si affiancherà anche Assetto Corsa Competizione.