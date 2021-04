Ferrari Esports Series 2021: qualificazioni al via martedì 27 aprile alle 21:00

Dopo il successo dello scorso anno torna la Ferrari Esports Series 2021, nuova edizione del campionato virtuale targato Ferrari che consentirà ai migliori piloti di sfidarsi in pista con la possibilità di entrare a far parte del Ferrari Driver Academy Esports Team.

Lo scorso anno la competizione ha visto partecipare oltre 20.000 piloti da tutta europea, la vittoria del campionato è andata al giovanissimo Giovanni De Salvo. Chi sarà il nuovo campione Ferrari Esports Series 2021? Anche quest’anno il torneo si disputerà su Assetto Corsa di Kunos Simulazioni, con i piloti che potranno competere con quattro vetture Ferrari, delle quali due disponibili esclusivamente a chi si registrerà alla serie: Ferrari 488 Challenge Evo e Ferrari 488 GT3 Evo. Da sogno il premio per il vincitore, Ferrari infatti offrirà al fortunato campione l'opportunità di diventare un sim driver professionista mettendo a disposizione un posto nel Ferrari Driver Academy Esports Team.

La fase di qualificazione prenderà il via martedì 27 aprile alle 21:00 (countdown dalle 20:45) sul canale Twitch Ferrari Esports: la gara si terrà sul circuito inglese di Brands Hatch a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo, i 24 piloti partecipanti sono stati selezionati tramite una pre-qualifica dove era necessario registrare il tempo sul giro più veloce sullo stesso tracciato. Le qualifiche dureranno 15 minuti mentre la singola gara ha una tempistica di 30 minuti, al termine della corsa i primi 12 piloti virtuali guadagnano l'accesso al campionato Ferrari Esports Series 2021.

I migliori 48 sim driver in assoluto avranno accesso alla seconda parte del torneo che si svolgerà da fine agosto a novembre. La stagione culminerà con la sfida tra i primi 24 piloti che prenderanno parte alla Grand Final in programma per metà dicembre, con tre gare che assegneranno il titolo di campione Ferrari Esports Series 2021. Qui sotto l'infografica con i tempi sul giro registrati durante la fase di pre-qualifica dai singoli piloti.