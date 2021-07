Ferrari Esports Series 2021: stasera dalle 20:45 si corre sul circuito di Zandvoort

Martedì 27 luglio alle 20:45 sul canale Twitch Ferrari Esports va in onda il quarto e ultimo turno delle qualificazioni del torneo Ferrari Esports Series 2021, la tappa si svolge sul circuito di Zandvoort a bordo di una Ferrari 488 GT3 EVO 2020.

"Ferrari Esports Series 2021 consiste in 4 eventi di qualificazione: durante queste qualificazioni, i piloti dovranno raggiungere la top 12 per progredire nella serie di 4 round che inizierà il 31 agosto sul tracciato del Nürburgring. E' un campionato a punti dove verranno utilizzati 4 modelli Ferrari su Assetto Corsa, ma solo i migliori 24 si qualificheranno per la Grand Final di Dicembre."

A commentare la gara la pilota FDA Maya Wueg con Brendon Leigh e il caster ufficiale Paul Jeffrey, appuntamento alle 20:45 sul canale Twitch Ferrari Esports per scoprire chi si qualificherà per la prossima fase della competizione al via il 31 agosto.

Lo scorso anno oltre 20.000 piloti virtuali provenienti da tutta Europa hanno partecipato al campionato, ad aggiudicarsi la vittoria è stato Giovanni De Salvo. Chi sarà il nuovo campione 2021? Al pilota vincitore, la Casa di Marenello offrirà l'opportunità di diventare un sim driver professionista mettendo a disposizione un posto nel Ferrari Driver Academy Esports Team, una occasione imperdibile per entrare a far parte di un team Esport di grande prestigio internazionale.