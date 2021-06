Ferrari eSports Series: una 488 GT3 EVO per chi si registra e un contest speciale

Le fasi di qualificazione della Ferrari Esports Series 2021 sono entrate nel vivo, ma c’è ancora tempo per iscriversi al campionato, da oggi con un motivo in più per farlo, visto che si potrà ottenere, in esclusiva solo per gli iscritti al torneo, la nuovissima Ferrari 488 GT3 EVO.

Con la Ferrari 488 GT3 EVO sarà possibile accedere all’ultima sessione di qualifier di luglio, sul tracciato di Zandvoort. "Siamo estremamente eccitati di essere partner Ferrari per questo fantastico evento", ha dichiarato Marco Massarutto, Co-Founder ed Executive Manager di Kunos Simulazioni SRL. "Assetto Corsa è un punto di riferimento quando si parla di competizioni Esports di alto livello, e siamo felicissimi di consentire a tutti gli iscritti di poter salire a bordo della Ferrari 488 GT3 EVO".

Novità anche per i più creativi, che fino al 2 luglio prossimo potranno registrarsi al Car Livery Contest, disegnando le livree più originali per le tre vetture scelte che si contenderanno la fase finale, ovvero la Ferrari 488 Challenge EVO, la 599XX EVO e la 488 GT3 Evo, sempre naturalmente sul gioco Assetto Corsa di Kunos Simulazioni (piattaforma PC).

Partecipare al ‘Car Livery Contest è semplicissimo, basta registrarsi qui entro il 2 luglio prossimo e liberare la propria fantasia, scegliendo a piacere una sola o più auto da personalizzare delle tre presenti, per poi inviare tramite l'apposito form la propria opera. Tutte le creazioni saranno quindi valutate e approvate per essere poi caricate sul sito ufficiale Ferrari Esports Series 2021, nell’area "Car Livery Contest", azione che consentirà al pubblico di votare la preferita. La livrea che riceverà più voti sarà annunciata sulle piattaforme social di Ferrari Esports, diventando di fatto la skin delle auto che parteciperanno ai round finali della Ferrari Esports Series 2021, che eleggeranno il campione 2021.