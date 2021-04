Ferrari Esports Series: il campione Giovanni De Salvo sprona i talenti del sim racing

Giovanni De Salvo, vincitore della scorsa edizione della campionato Ferrari Esports Series che ha visto sfidarsi quasi 20.000 piloti in tutta Europa, suona la carica chiamando a raccolta i sim racer italiani che da oggi potranno sfidarsi nelle fasi di qualificazione dedicate alla competizione.

A seguito della registrazione gratuita, si potrà accedere alle fasi di selezione tramite hot lap, dove i migliori 24 giocatori di ciascuna delle 4 fasi di qualificazione che si terranno ogni mese da aprile a luglio, si guadagneranno l'accesso alle knockout races, dove delle 24 vetture in griglia previste, solo le 12 più veloci otterranno l’accesso alla Series che inizierà a fine agosto.

“Ricordo molto bene quando mi sono iscritto al campionato – ha affermato Giovanni De Salvo, pilota del Ferrari Driver Academy Esports Team – momento in cui è iniziato il mio incredibile sogno, che mi ha portato fino a Maranello. È stata una bellissima sfida, al netto dell’incredibile risultato, che invito tutti gli appassionati a vivere. Ferrari Esports Series è concepita per divertire chi ama le gare di simulazione, e l’ottimo livello ti costringe a migliorare di gara in gara. Poi c’è il premio finale… la possibilità di diventare un pilota professionista nel Ferrari Driver Academy Esports Team, qualcosa che indubbiamente ti cambia la vita!”.

Anche per il 2021 il gioco su cui si correrà sarà Assetto Corsa di Kunos Simulazioni (di cui potete leggere la nostra recensione), in particolare con quattro modelli Ferrari, di cui due disponibili esclusivamente per i piloti che si iscriveranno al campionato: la Ferrari 488 Challenge Evo e la nuovissima Ferrari 488 GT3 Evo.

Sono ben due le grandi novità annunciate per l’edizione di quest’anno; la prima riguarda direttamente i piloti iscritti, che parteciperanno all’estrazione di fantastici premi ad ogni gara.

I nomi dei vincitori verranno annunciati nel corso degli streaming direttamente dai commentatori. In aggiunta verrà organizzato il Car Livery Contest, allargato a tutti i fan dell’Esports e di Ferrari, che darà la possibilità ai partecipanti del concorso di creare la propria livrea preferita per tre delle quattro vetture utilizzate nel campionato.

I migliori lavori verranno condivisi sui canali social ufficiali Ferrari, ed il design più apprezzato dalla community sarà inserito nel gioco per essere utilizzato durante le fasi successive del campionato. Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul canale Twitch Ferrari Esports.