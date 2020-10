Ferrari Hublot Esports Series: al via i Campionati PRO e AM

Entra nel vivo il campionato "Ferrari Hublot Esports Series", la competizione virtuale aperta a tutti i cittadini europei maggiorenni.

Il campionato darà al vincitore la possibilità di entrare a far parte del "FDA Hublot Esports Team", assieme al campione in carica piloti di F1 Esports Series David Tonizza e ad Enzo Bonito, sim racer di grande esperienza.

La quarta gara di qualificazione, svoltasi domenica scorsa sul circuito inglese di Silverstone, ha determinato infatti gli ultimi sei piloti che vanno a comporre il roster dei partecipanti al Campionato AM, e ha visto la vittoria del polacco Mateus Tyszkiewicz, seguito dall’italiano Marco Panero mentre al terzo posto si è classificato un altro pilota polacco, Wojciech Lukaszek.

Terminata la fase delle qualificazioni di settembre, il Campionato entra nel vivo già a partire da questa domenica 4 Ottobre sul circuito di Monza con la prima gara valida sia per il Campionato AM che soprattutto PRO Series: scendono in pista infatti i 24 piloti categoria PRO, tra cui spicca la presenza di tre agguerrite rappresentanti del sesso femminile, invitati da Ferrari per partecipare al primo Campionato Virtuale che mette in palio un sogno molto reale!

Le dirette di tutte le gare del Ferrari Hublot Esports Series possono essere seguite sui Canali Ufficiali Twitch, Youtube e Facebook, e si avvalgono del commento di Nicki Shields, già conosciuta dal grande pubblico grazie al FIA Formula E Championship, e di Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing e voce ufficiale di realtà affermate come Sro Esports e Race Department.

Sul canale ufficiale Youtube è disponibile il video relativo al Knockout Race di Silverstone.

Calendario gare:

- 4 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Monza;

- 11 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Zandvoort;

- 18 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Nürburgring;

- 25 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Spa Francorchamps;

- 6-7 Novembre 2020: Finali PRO & AM Series.

Ovviamente faremo il tifo per gli azzurri!