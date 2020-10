Ferrari Hublot Esports Series: inizia il conto alla rovescia per il Gran Finale

Il Ferrari Hublot Esports Series si appresta a vivere un entusiasmante finale di stagione, ora che è stato deciso il roster dei 24 sim riders qualificati alla fase successiva.

Le Finali si terranno nel weekend del 6-7 Novembre, e solo il pilota più talentuoso vincerà l’opportunità di una vita: guadagnarsi un sedile nella squadra ufficiale Ferrari esports.

I nomi dei finalisti sono stati decisi dopo la quarta e ultima tappa dei Campionati PRO e AM, svoltasi ieri sera sul circuito belga di Spa Francorchamps. La corsa dei PRO è stata vinta dal pilota francese Arnaud Lacombe, il vero dominatore di queste gare di Ottobre e capace di vincere per la quarta volta consecutiva. Il podio è stato completato dal polacco Kamil Pawlowski e dall’italiano Giovanni De Salvo, rispettivamente al secondo e terzo posto. Gli stessi piloti hanno conquistato i primi tre posti nella classifica finale del Campionato, accedendo di diritto alle Finals di Novembre insieme a Danilo Santoro, Giorgio Simonini, Jesùs Sicilia, Kevin Siclari, Corrado Ciriello, Chris Hoeke, Alex Turato, Tariq Gamil, e Cesare Penco.

Giusto il tempo di recuperare il fiato dalla gara dei PRO ed è partita la gara dei piloti AM: Gianfranco Giglioli (Italia) è partito dalla pole position ed è stato capace di mantenere il comando fino al traguardo, seguito da Dominik Blajer (Polonia), e dall’altro pilota italiano Michael Romagnoli. Jarno Koch, vincitore delle prime tre gare della stagione, ha terminato in quinta posizione, vincendo così l’edizione 2020 del Campionato AM. Questi piloti, insieme a Marco Panero, Leonardo D’Alcamo, Norbert Morvai, Andrea Benedetti, Thomas Scibilia, Marcin Swiderek, Torben Peschke, e Mateusz Tyszkiewicz sono quindi qualificati per le Finali. Si delinea pertanto una griglia di partenza veramente eccitante per le Finals, in cui per la prima volta i dodici piloti della categoria PRO gareggeranno insieme a quelli della categoria AM.

I quattro weekend di gara di ottobre hanno messo in mostra dei veri talenti del volante virtuale tra gli amatori, e c’è la concreta possibilità che il nuovo sedile 2021 del team ufficiale Ferrari esports possa essere occupato da uno di loro.

La diretta live delle Finali potrà essere seguita tramite i canali ufficiali Twitch, YouTube, e Facebook, con il commento di due personaggi molto amati dal pubblico: Nicki Shields, pit lane reporter per il Campionato FIA Formula E, e Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing, e già voce ufficiale di Sro Esports e Race Department.