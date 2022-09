Ferrari presenta la livrea rossa e gialla della F1-75 per Monza... con F1 22!

In occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolgerà questo fine settimana nello storico autodromo di Monza, la Scuderia Ferrari scenderà in pista con una F1-75 davvero speciale...

Per celebrare il 75° anniversario della fondazione della casa automobilista avvenuta per mano del leggendario Enzo Ferrari, la scuderia del Cavallino Rampante si presenterà al gran premio di casa con una livrea speciale caratterizzata da diversi tocchi di giallo, in omaggio alla città di Modena. Le modifiche, previste esclusivamente per questa gara, saranno visibili sull’ala anteriore, all’altezza dell’halo, sul cofano motore e sull’ala posteriore, dove sarà presente anche il logo con la celebre effe lunga in giallo su nero. Il giallo dominerà anche le tute e l'abbigliamento di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il giallo fa parte del DNA Ferrari da sempre, non a caso funge anche da sfondo per il celebre logo del cavallino rampante donato dalla famiglia di Francesco Baracca. Il rosso venne infatti imposto all'inizio del novecento a tutte le case italiane dall'Associazione Internazionale degli Automobil Club Riconosciuti, dunque Enzo Ferrari, che all'inizio schierava vetture di marca Alfa Romeo, fu costretto ad adeguarsi.

Dal momento che le vetture di Leclerc e Sainz non sono ancora scese in pista a Monza (le Prove Libere 1 cominciano alle 14 di venerdì 9 settembre), la Scuderia Ferrari ha ben pensato di presentare la nuova livrea approfittando del motore grafico di F1 22, videogioco ufficiale del campionato del mondo di Formula 1 sviluppato da Codemasters. Godetevi il trailer della nuova livrea con inserti in-engine in cima a questa notizia.