Ferrari pronta per la Le Mans Vitual Series, competizione con piloti reali e sim racers

Anche la più famosa gara endurance automobilistica si trasforma in un appuntamento Esports, grazie alla collaborazione tra Motorsport Games e ACO (Automobile Club de l'Ouest).

Si parte per l’avventura della Le Mans Virtual Series, un campionato che si estende su cinque round in gare di endurance che, oltre alla 24 Ore di Le Mans, che sarà la tappa finale, vedrà ben 38 equipaggi darsi battaglia su tracciati meravigliosi come Monza, Spa-Francorchamps, Nürburgring e Sebring. La formula prevede team misti, composti da piloti dotati di licenza di pilotaggio FIA e sim drivers, che si scambieranno esperienze e know how per conquistare il più alto numero di punti possibile.

La squadra di Maranello, denominata FDA Esports Team, per la lineup di piloti reali ha scelto il factory driver Nicklas Nielsen, danese che ha appena vinto la 24 Ore di Le Mans vera e propria nella classe LMGTE-Am e David Perel, sudafricano con una lunga esperienza al volante di vetture Ferrari. Per sezione sim drivers invece, saranno schierati Kasper Stoltze, anche lui danese con parecchie vittorie nei campionati GT virtuali, e l'olandese Jordy Zwiers, più volte sul podio sulla piattaforma rFactor2. Entrambi sono specialisti cresciuti nella "Jean Alesi Esports Academy".

Calendario Gare

Round 1: 4 Ore di Monza, Italia - 25 settembre 2021 - Solo online

Round 2: 6 Ore di Spa, Belgio - 16 ottobre 2021 - Solo online

Round 3: 8 Ore del Nürburgring, Germania - 13 novembre 2021 - Solo online

Round 4: 6 Ore di Sebring, USA - 18 dicembre 2021 - Solo online

Round 5: 24 Ore di Le Mans Virtual - 15/16 gennaio 2022 - ASI, Birmingham, UK

Tutti i piloti gareggeranno a bordo di una Ferrari 488 GTE, con l'iconico numero 51.