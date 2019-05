Ferrari sta riflettendo sulla possibilità di creare un proprio Team E-Sport

Nel corso del 2017, la Formula 1 ha visto la creazione di una propria serie e-sport, la quale è stata protagonista di una progressiva crescita nel corso del tempo.

Attualmente, quest'ultima vanta l'adesione di nove differenti team automobilistici, che si sfideranno in occasione dell'edizione 2019 della F1 New Balance Esport Series, che mette in palio nientemeno che un montepremi pari a 500.000 dollari. L'iniziativa, tuttavia, non ha, almeno per ora, mai visto la partecipazione della Scuderia Ferrari. La situazione potrebbe tuttavia modificarsi nel prossimo futuro.



Ad annunciarlo è Mattia Binotto, professionista che dal gennaio di quest'anno riveste i ruoli di Managing Director Gestione Sportiva e Team Principal Scuderia Ferrari Mission Winnow. Quest'ultimo ha infatti rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito, che vi riportiamo di seguito: "L'e-sport sta crescendo in termini di interesse e certamente, come Ferrari, stiamo guardando ad esso con serietà. [...] Non siamo ancora pienamente impegnati nel programma, ma è qualcosa su cui le discussioni sono in corso. Molto presto, prenderemo la nostra decisione".



La scuderia di Maranello non ha ancora dunque completamente definito il da farsi, ma è attualmente impegnata in un'operazioni di valutazione. Un elemento sicuramente interessante, che potrebbe rappresentare un importante segno di crescita per il movimento e-sport legato alla Formula 1.