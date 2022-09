Ferrari Velas Esport Series, la Stagione 2022 verso le Regional Finals: il calendario

La Stagione 2022 di Ferrari Velas Esport si prepara ad entrare nel vivo con le nuove competizioni che renderanno incandescente il mese di settembre, in attesa della grande gara finale prevista per gli inizi di ottobre 2022.

Per l'occasione è stato pubblicato il calendario delle prossime tappe che caratterizzeranno la Ferrari Velas Esports Series, che potrete seguire in diretta attraverso il canale Twitch ufficiale di FerrariEsports così da non perdere nemmeno una competizione. Ecco di seguito la programmazione:

Qualification Show

6 settembre - 21.00 CEST - Europa

7 settembre - 21.00 EDT - Nord America

Regional Finals

13 settembre - 21.00 CEST - Europa

14 settembre - 21.00 EDT - Nord America

Grand Final

2 ottobre - 21.00 CEST, 15.00 EDT, 19.00 GMT

Le gare si giocheranno tramite Assetto Corsa, già utilizzato nelle stagioni precedenti, e la novità Assetto Corsa Competizione. I piloti partecipanti alle qualificazioni si sfideranno tra le piste di Barcelona-Catalunya, Austin - Circuit of the Americas, Spa-Francorchamps e l’Indianapolis Grand Prix Circuit. Per le Regional Finals, invece, si gareggia su Silverstone ed Imola per l'Europa, mentre per il Nordamerica su Laguna Seca e Watkins Glen.

Il Grand Final previsto per il 2 ottobre ha una ricompensa molto ambiziosa: il pilota che riuscirà a laurearsi campione delle Ferrari Velas Esports Series avrà l’opportunità di entrare nello Scuderia Ferrari Velas Esports team. E' tempo di riscaldare i motori e scoprire chi sarà il vincitore della Stagione 2022.