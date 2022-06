Ferrari Velas eSports Series 2022 al via: le qualifiche europee in diretta Twitch stasera

È tempo di tornare a posizionarsi sulla linea di partenza per un nuovo appuntamento con Ferrari Velas Esports Series: la stagione e-sportiva del Cavallino Rampante è infatti pronta a prendere ufficialmente il via con un nuovo appuntamento.

Nel corso della serata di oggi, lunedì 13 giugno 2022, i semafori si accenderanno per l'inizio delle qualificazioni europee. Il primo appuntamento dedicato alla competizione sarà trasmesso in diretta streaming, così da portare il pubblico sul virtuale asfalto rovente. Gli appassionati Ferrari possono dunque appuntarsi l'orario delle 20:45, momento a partire dal quale prenderanno il via le trasmissioni sul Canale Twitch ufficiale di Ferrari eSports.

In attesa dell'inizio dell'evento e-sportivo, il pubblico potrà iniziare a prendere posto comodamente, con le qualifiche europee che prenderanno poi ufficialmente il via alle ore 21:00 in punto. Accanto alla competizione, ricordiamo che l'evento vedrà la presenza di alcuni ospiti speciali. In particolare, ricordiamo che Carlos Sainz sarà presente al Ferrari Velas eSport Series 2022. Il pilota della scuderia italiana sarà affiancato da Nicki Shields, Paul Jeffrey e il pilota Brendon Leigh, che presenteranno e commenteranno in diretta le qualifiche europee.



Come già annunciato, la competizione vedrà i piloti virtuali impegnati sui circuiti di Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione, per una serie di sfide all'ultima curva.