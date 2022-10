Ferrari Velas Esports Series, Jonathan Riley vince la Grand Final 2022!

La ffinale della Ferrari Velas Esports Series del 2 ottobre scorso ha determinato il Campione e futuro membro del Team Scuderia Ferrari Velas Esports: il pilota britannico Jonathan Riley ha ottenuto il titolo del 2022 completando le quattro sfide preparate dagli organizzatori durante la Grand Final.

All’interno del Ferrari Esports Studio in Italia tre piloti virtuali provenienti dal Nord America, più tre Europei, hanno avuto l’opportunità di vivere una full immersion nel mondo Ferrari prima dell’evento finale. Dopo la visita al Quartier Generale Ferrari, la sfida finale ha avuto ufficialmente inizio.

A differenza delle precedenti edizioni, questa Grand Final è stata composta da una fitta sequenza di sfide per le sei aspiranti star dell’Esports targato Ferrari. Si è iniziato con una sfida Hot Lap, al giro più veloce, con una Ferrari 488 GT3 Evo sul circuito di Indianapolis con Assetto Corsa Competizione, il software di simulazione di guida prodotto da Kunos Simulazioni e selezionato da Ferrari per la propria competizione Esports. In questa sfida i piloti hanno avuto una sessione di 15 minuti per provare a strappare il miglior tempo contro i rivali.

Nella prima prova Riley si è dimostrato il migliore nell’adattarsi a un inedito combinato macchina/circuito, segnando il miglior tempo davanti a Mérick Lévêque con Christopher Severt classificatosi terzo.

La seconda sfida ha visto i piloti cercare di realizzare uno stint di cinque giri sul Circuit of the Americas con la Ferrari 488 Challenge Evo mantenendosi per tutti i giri più vicini possibile al tempo di 2.11.08 – settato come target dal pilota Scuderia Ferrari Velas Esports Team Danilo Santoro. L’obiettivo da raggiungere quindi stavolta era di dimostrare l’abilità di restare costante nel tempo, un aspetto fondamentale per i piloti GT ed Endurance. In questo caso il leader Riley è stato messo in difficoltà dalle peculiarità del circuito COTA, spuntando un deludente quinto tempo mentre il pilota italiano Michael Romagnoli vincitore della Finale Regionale Europea vinceva la prova davanti a Lévêque e Severt, capaci di confermare i buoni risultati dell’inizio.

Nella terza sfida i piloti sono rientrati nella loro comfort zone, prendendo parte a una gara di 30 minuti – con qualifiche - tenutasi sulla pista del Nürburgring Grand Prix Circuit con condizioni meteo veramente difficili. Questa gara si è dimostrata un test probante delle capacità di adattamento e guida sotto pressione per i sei finalisti, con Severt in grado di guadagnare la vittoria davanti a Riley, con il compagno Nordamericano Lévêque a completare il podio di tappa.

Il test finale della serata ha visto come location un altro scenario di gara, con i piloti che hanno dovuto passare alla vettura Ferrari 488 Challenge Evo e gareggiare nell’ultima sfida della Grand Final in due gare da 30 minuti sulla pista del circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, con la seconda in notturna e con ordine di partenza invertito rispetto all'ordine di arrivo della gara precedente. Dopo la vittoria di Riley alla prima gara, egli è partito ultimo ma è riuscito comunque a vincere la gara ottenendo il punteggio massimo nella challenge.

Dopo aver completato le quattro sfide, i sei finalisti della Ferrari Velas Esports Series si sono ritrovati infine un ultimo ostacolo da superare, ovvero il voto dei giudici di gara Tiziana Mecozzi (Scuderia Ferrari Esports Manager) Arthur Leclerc (FIA F3 Driver) e Kamil Pawlowski (Campione 2021 della Ferrari Esports Series) chiamati a mettere in palio ben 30 punti addizionali.

Al termine di una intensa ed emozionante cerimonia finale, Jonathan Riley è stato dichiarato vincitore della Grand Final e Campione della Ferrari Velas Esports Series 2022 precedendo Christopher Severt in seconda posizione, con Michael Romagnoli capace di strappare il terzo posto a Mérick Lévêque, e con Marcin Swiderek e Brandon Hawkin a completare la classifica finale.