Ferrari Vision Gran Turismo: la concept car della Casa di Maranello sfreccia in video

Non paghi del clamore mediatico suscitato con le dichiarazioni di Kazunori Yamauchi sul possibile arrivo di Gran Turismo 7 su PC, i vertici di Polyphony Digital presentano ufficialmente Ferrari Vision Gran Turismo, l'ultimo prototipo futuristico di hypercar ideato dalla casa automobilistica del Cavallino Rampante.

Mostrata durante la gran finale della Gran Turismo World Series 2022 Nations Cup di Monaco, la Ferrari Vision Gran Turismo è stata la ciliegina sulla torta del ricco programma di eventi approntati da Polyphony Digital per celebrare i 25 anni di Gran Turismo.

Nel descriverci l'ultimo capolavoro su quattroruote della casa di Maranello, la sussidiaria giapponese dei PlayStation Studios ci spiega che la Ferrari Vision Gran Turismo è la prima concept car Ferrari dedicata al mondo del motorsport virtuale, una hypercar dal design spettacolare e futuristico che trae ispirazione dai prototipi degli anni '60 e '70 del Cavallino Rampante.

Quanto alle prestazioni, la Ferrari Vision Gran Turismo vanta un motore con architettura mutuata dalla Ferrari 499P, un vero e proprio mostro da non meno di 1.030 CV di potenza erogata a 9mila giri al minuto, a cui vanno a sommarsi i 240 kW (per ulteriori 321 CV) garantiti dai tre motori elettrici collocati sull'asse posteriore e sulle ruote anteriore.



In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione di Ferrari Vision Gran Turismo mostratici da Polyphony Digital sul sito ufficiale di Gran Turismo e attraverso i canali social del team PlayStation.