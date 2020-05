Festa della Mamma: gli auguri di Nintendo e Naughty Dog citano Animal Crossing e TLOU

Dopo gli auguri di PlayStation e Xbox, anche i social di Nintendo e Naughty Dog si uniscono alle celebrazioni per la Festa della Mamma attraverso delle simpatiche immagini che rimandano alle serie di The Las of Us e Animal Crossing.

Ad aprire il valzer delle citazioni videoludiche per la Festa della Mamma ci hanno pensato i curatori del profilo Instagram di Nintendo of America con uno scatto che immortala uno dei tanti personaggi di Animal Crossing New Horizons che, in compagnia di suo figlio, augura a tutti i giocatori di trascorrere una festa serena in questo difficile momento dominato dalle notizie per la diffusione dell'emergenza Coronavirus.

Decisamente più "sottile" è invece il messaggio che i ragazzi di Naughty Dog decidono di condividere, sempre dalle pagine di Instagram, per offrire in regalo a tutte le mamme un mazzo di fiori digitali... e un coltello a serramanico come quello utilizzato da Ellie nel capitolo originario di TLOU e, supponiamo, anche nel sempre più imminente The Last of Us Parte 2.

Vi lasciamo perciò ai due messaggi di Nintendo e Naughty Dog. Qualora ve li foste persi, vi consigliamo inoltre di recuperare questo simpatico video tutorial di Xbox e il filmato a tema PlayStation realizzato da Sony per celebrare la Festa della Mamma 2020.