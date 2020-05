Festa della Mamma: gli auguri di Sony a tema PlayStation!

Oggi è la Festa della Mamma, e anche Sony ha ben pensato di fare gli auguri alla persona più speciale delle nostre vite... ovviamente, li ha fatti a tema PlayStation!

"Perché alla fine, qualsiasi cosa succeda, la mamma ha sempre tutto sotto controller. E questo la rende davvero speciale! #festadellamamma", si legge nel post affidato ai canali social della compagnia. Ad accompagnarlo un simpatico video con protagonista il DualShock 4 e frasi come "In ogni situazione ha trovato la quadratura del cerchio", riferendosi ai tasti Quadrato e Cerchio del pad, e "Ti ha sempre consigliato la direzione da prendere", indicando la croce direzionale. Se non lo avete ancora beccato su social come Instagram e Facebook, potete guardarlo anche voi in calce a questa notizia. Cosa ve ne pare di questa iniziativa?

A proposito del Dualshock 4: il controller che ci ha catapultati in gioco negli ultimi sette anni sta per cedere il passo al DualSense di PS5, che promette di introdurre grandi novità come il feedback aptico, i trigger adattivi, il microfono integrato e la doppia colorazione. Il lancio è ovviamente fissato assieme alla console di prossima generazione, che nonostante il clima d'incertezza dovuto all'emergenza sanitaria in corso è ancora fissato alla fine di quest'anno.