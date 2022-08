È tempo di festa per Mario + Rabbids Kingdom Battle: raggiunti i 10 milioni di giocatori

In attesa di poter mettere le mani su Mario + Rabbids Sparks of Hope, il team di sviluppo tutto italiano ha annunciato di aver raggiunto un importante traguardo con Mario + Rabbids Kingdom Battle, il primo capitolo della serie di strategici a turni.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato sui social da Ubisoft Milan:

"Mario + Rabbids Kingdom Battle ha appena raggiunto i 10 milioni di giocatori unici! Si tratta della notizia perfetta per celebrare il suo quinto anniversario. C'è solo una cosa da dire: grazie!"

In prossimità del quinto anno dall'arrivo sugli scaffali, quindi, l'esclusiva per Nintendo Switch ha ufficialmente superato i 10 milioni di giocatori unici. Si tratta di un importante traguardo per la serie, il quale evidenzia l'interesse dei videogiocatori nei suoi confronti e lascia ben sperare per il prossimo capitolo, in arrivo a breve. Vi ricordiamo che poco più di un anno fa si festeggiavano i 7 milioni di giocatori di Mario + Rabbids Kingdom Battle e non era affatto scontato che nel giro di un anno si potesse raggiungere un risultato simile.

Per chi non lo sapesse, Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 ottobre 2022. Sulle nostre pagine potete anche trovare uno speciale su trama e gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope a cura di Cristina Bona.