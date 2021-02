Festa del Papà: le idee regalo Xbox sul Microsoft Store

Si avvicina la Festa del Papà e Microsoft presenta una serie di idee regalo a tema Xbox: dal Controller Wireless nella colorazione Shock Blue al nuovo Headset Wireless (in arrivo il 16 marzo) passando per la piccola Xbox Series S e l'abbonamento a Xbox Game Pass, per divertirsi senza pensieri.

Xbox Wireless Controller Shock Blue

Xbox Wireless Controller è il regalo perfetto per il papà gamer, che ama giocare da solo o in compagnia della propria famiglia. Oltre alle console Xbox Series X|S il controler è anche compatibile con Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android che lo supportano.

Xbox Wireless Headset

Disponibile dal 16 marzo il nuovo Xbox Wireless Headset è in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare nelle sessioni multiplayer. Il design di Xbox Wireless Headset si ispira a quello delle nuove console di ultima generazione ed è un regalo perfetto per il papà sempre alla ricerca dell’ultima tendenza gaming.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate è il catalogo di oltre 100 titoli ideale per giocare assieme a tutta la famiglia su console, PC e dispositivi Android, a un prezzo mensile contenuto. I membri Xbox Game Pass Ultimate possono giocare con i giochi Xbox Game Studios al Day One e accedere all’abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi.

Xbox Series S

Priva di lettore di dischi e perfetta per giocare da soli o assieme ai propri cari, Xbox Series S include una CPU 8 core Zen 2, garantendo la velocità e le performance della nuova generazione all’interno dell’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, a un prezzo accessibile.