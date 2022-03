Festa del Papà: PlayStation, Xbox e Nintendo fanno gli auguri con le proprie icone

Oggi è la Festa del Papà e le principali compagnie videoludiche hanno ben pensato di fare gli auguri a tutti i padri del mondo scomodando le proprie icone. Ecco i messaggi di PlayStation, Xbox e Nintendo.

Sony ha scelto di fare i suoi auguri con una delle coppie padre-figlio più famose delle ultime generazioni, Kratos e Atreus di God of War, ritratti di spalle con il primo che abbraccia il secondo. "Auguri dal tuo ragazzo", recita il biglietto. "Non importa quanti anni tu abbia, per lui non crescerai mai". I due personaggi torneranno a menare mazzate entro la fine dell'anno in God of War Ragnarok per PlayStation 4 e PS5.

Xbox fa gli auguri a tutti i papà (gamer) con un biglietto con protagonista uno spigoloso e barbuto omino di Minecraft: "Buona festa a voi che non mettete mai in pausa la voglia di giocare insieme ai vostri piccoli gamer". Nintendo, esattamente come Sony, ha chiamato all'appello una coppia padre-figlio, i birbantelli Bowser e Bowser Jr. a bordo dei loro kart in Mario Kart 8 Deluxe (che ha appena ricevuto i primi circuiti del Pass Percorsi Aggiuntivi): "Padri, figli e figlie di tutto il mondo unitevi… e festeggiate con un bel torneo a Mario Kart 8 Deluxe! Che vinca il migliore!". Trovate tutti i messaggi in calce a questa notizia: qual è il vostro preferito?