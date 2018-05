Festeggia i 30 anni di Street Fighter, la serie che ha rivoluzionato il genere picchiaduro

Rivivi la storia di una delle serie più iconiche di sempre con Street Fighter 30th Anniversary Collection: questa collection vi farà fare un tuffo nel passato della serie che ha segnato la cultura degli arcade, ha definito il genere del picchiaduro e ha spianato la strada per molteplici eventi esport di grosso calibro, come il Capcom Pro Tour.

Street Fighter 30th Anniversary Collection segna la prima volta nella storia in cui alcuni di questi classici capitoli arcade sono giocabili su console e PC. I fan di Street Fighter potranno ricreare la tanto amata esperienza data dal cabinato, affrontando l’IA e i propri amici in locale, oppure sfidando un avversario online in uno dei quattro giochi abilitati. Questa collection è il tributo definitivo al retaggio arcade di Street Fighter, includendo 12 classici titoli Arcade Perfect:

Street Fighter

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II Turbo

Street Fighter Alpha

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III

Street Fighter III 2nd Impact

Street Fighter III Third Strike

Oltre ad essere estremamente fedele all’esperienza arcade originale, Street Fighter 30th Anniversary Collection include anche nuove feature e opzioni dedicate. La prima novità è la nuovissima Modalità Allenamento che offre molteplici opzioni tra cui scegliere, per permettere agli utenti di personalizzare il proprio allenamento e prepararsi per il prossimo incontro nel modo più efficiente possibile.

Alcuni esempi di opzioni sono la possibilità di attivare gli indicatori dei danni, gli indicatori degli input di comandi, gli atteggiamenti dell’IA e tanto altro. La Collection permette anche di prendersi una pausa dall’azione, invitando i fan ad esplorare tutta la storia della serie, dai primissimi documenti di game design, alle curiosità e la crescita dei personaggi preferiti.