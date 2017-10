Festeggia 4 anni di GTA Online con lo speciale Halloween e 400.000 $ in regalo

: Per festeggiare i quattro anni checompie questo mese, abbiamo deciso di regalare 400.000 GTA$ a tutti i giocatori che effettueranno l'accesso e di offrire tutta una serie di opportunità per ottenere GTA$ e RP doppi e sconti imperdibili.

Dai anche un'occhiata alle novità introdotte nel gioco questa settimana, come la minacciosa Vigilante e una nuova gara multiveicolo per metterla subito alla prova, la nuova e coinvolgente modalità Competizione Condannati, un terzetto di magliette ispirate a film horror e altro ancora…

Nuovo veicolo: Vigilante

Ecco la Vigilante, lo strumento di vendetta definitivo. Dotata di propulsione a razzo e mitragliatrici frontali, e con la possibilità di installarci un lanciamissili acquistabile a parte, la Vigilante incuterà il terrore della giustizia in coloro che oseranno aspirare al tuo trono. Imponi l'ordine nelle strade di Los Santos con la Vigilante, disponibile in esclusiva da Warstock Cache & Carry.

Metti alla prova questa meraviglia automobilistica nella nuova e coinvolgente gara multiveicolo Inferno. Sorvola un paesaggio infernale con l'Ultralight, trasformati nella Bestia e attraversa un'area in fiamme, quindi sfreccia per le strade a bordo della Vigilante... e ottieni ricompense doppie, visto che tutte le gare multiveicolo continueranno a mettere in palio GTA$ e RP doppi fino al 30 ottobre.

Nuova modalità competizione: Condannati

C'è un morto che cammina a Los Santos... e potresti benissimo essere tu. In questa modalità Competizione da incubo, pubblicata per rendere omaggio ad Halloween e intitolata Condannati, uno sfortunato giocatore viene marchiato a morte: allo scadere del tempo sarà cibo per vermi. La sua unica speranza è passare la cattiva notizia a qualcun altro e l'unico modo per farlo è timbrargli un bel biglietto per un viaggetto nell'aldilà. Vince l'ultimo che rimane in vita. Ottieni GTA$ e RP doppi con Condannati da oggi fino al 6 novembre.

Mantenendoci sul fronte dei guadagni, anche le missioni di vendita di Contrabbandieri offriranno GTA$ e RP doppi a tutti i partecipanti, sempre fino al 6 novembre. Infine, i fedeli associati che rischiano la vita e la salute per portare a termine i tuoi malvagi piani potranno contare su salari raddoppiati.

Ricompense e sconti

Per celebrare i quattro anni di GTA Online non può mancare una straordinaria serie di sconti sugli articoli più vari per tutto il fine settimana: proprietà come hangar, bunker, clubhouse e magazzini veicoli, una selezione di supercar, moto come la Shotaro (ricorda di giocare a Scia mortale per sbloccarla!), veicoli speciali e veicoli armati saranno tutti in vendita col 30% di sconto fino al 30 ottobre.



Proprietà

Tutti gli hangar: 30% di sconto

Tutti i bunker: 30% di sconto

Tutti le clubhouse: 30% di sconto

Tutti i magazzini veicoli: 30% di sconto

Veicoli speciali e armati

Tampa armata (entrambi i prezzi): 30% di sconto

Half-track (entrambi i prezzi): 30% di sconto

Ramp Buggy (entrambi i prezzi): 30% di sconto

Phantom Wedge (entrambi i prezzi): 30% di sconto

Ruiner 2000 (entrambi i prezzi): 30% di sconto

Auto, moto e velivoli

Vapid Retinue: 30% di sconto

Hijak Ruston: 30% di sconto

Pegassi Infernus Classic: 30% di sconto

Pegassi Vortex: 30% di sconto

Nagasaki Shotaro: 30% di sconto

Declasse Tornado Rat Rod: 30% di sconto

Ocelot Penetrator: 30% di sconto

Modifica in Banshee 900R: 30% di sconto

V-65 Molotok (entrambi i prezzi): 30% di sconto

Nelle puntate precedenti:

GTA Online: gare multiveicolo ora disponibili

GTA Online: trailer gare multiveicolo

Per festeggiare il quarto anniversario dall'inizio del caos a Southern San Andreas, abbiamo deciso di offrire dei doni a tutti i giocatori che effettueranno l'accesso a GTA Online tra oggi e il 6 novembre. Chiunque giocherà durante questo intervallo di tempo riceverà 400.000 GTA$ direttamente sul proprio conto alla Maze Bank tra il 6 e il 13 novembre.

Inoltre, tutti coloro che amano andare in giro per strada in costume in attesa di Halloween, non soltanto potranno gioire per il ritorno delle maschere e delle pitture facciali a tema Halloween da loro tanto amati (e per lo sconto del 25% su quegli articoli), ma potranno anche acquistare la Fränken Stange, il Lurcher e la demoniaca LCC Sanctus, che ritornano anche loro col 25% di sconto! Oltre a questi fantasmagorici dolcetti e scherzetti, tutti i giocatori che effettueranno l'accesso riceveranno in gioco un trio di magliette omaggio ispirate a tre classici film dell'orrore di Vinewood: la maglietta di Cheerleader Massacre 3, la maglietta di Vinewood Zombie e la maglietta di Knife After Dark.