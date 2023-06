Festeggiamo il lancio di Diablo 4 con un mega maratona dall'inferno oggi su Twitch

Diablo 4 esce il 6 giugno 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S (dal 2 giugno in Accesso Anticipato) e per festeggiare il ritorno di Blizzard all'inferno abbiamo in programma una nuova maratona su Twitch, in onda oggi pomeriggio dalle 15:00.

Sei ore di diretta in compagnia di Alessandro Bruni, che prima delle fatiche della Summer Game Fest ci intratterrà per un pomeriggio intero giocando a Diablo 4. Appuntamento dunque dalle 15:00 alle 21:00 di oggi (lunedì 5 giugno) sul canale Twitch di Everyeye, approfittiamo per invitarvi a iscrivervi al canale e supportare il nostro lavoro, se questo vi piace e incontra i vostri gusti.

In attesa della diretta di oggi pomeriggio vi rimandiamo alla recensione di Diablo 4, se avete preordinato la versione standard, il gioco Blizzard verrà sbloccato alle 01:00 del mattino nella notte tra lunedì 5 giugno e martedì 6 giugno, se invece avete prenotato la versione Deluxe potete già iniziare a giocare.

Avete bisogno di aiuto? Non vi preoccupate, su Everyeye.it trovate la guida con i trucchi di Diablo 4 con i consigli su come livellare velocemente e una serie di guide che renderanno più semplice la vostra avventura. Lo sapevate? Ecco chi è il primo giocatore di Diablo 4 a raggiungere il livello 100.