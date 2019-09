Festeggiamo l'Outbreak Day... con la nostra anteprima di The Last of Us 2, alle 17:00

Il 26 Settembre non è una data come tutte le altre per The Last of Us e i fan della saga di Naughty Dog. Si tratta infatti del giorno in cui, secondo il primo videogame, è scoppiata l'epidemia che ha sconvolto il mondo, causata dal cordyceps, il cosiddetto Outbreak Day.

Non è dunque un caso che sia proprio questo il giorno scelto da Naughty Dog per promuovere ulteriormente The Last of Us 2. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, siamo volati a Los Angeles per partecipare all'evento di presentazione del gioco, e potremo finalmente dirvi tutto a partire dalle 17:00 di oggi, dove su Everyeye.it potrete trovare la nostra prova di The Last of Us 2. Una succosa anteprima di quello che vi aspetta nell'attesissimo titolo, che uscirà il 21 Febbraio 2020.

Inoltre è una buona idea tenere d'occhio i canali social di Naughty Dog, perché è probabile che la software house decida di diffondere qualche altra chicca o anticipazione, proprio in occasione di questa ricorrenza e dell'arrivo dei primi video di gameplay del gioco.

Appuntamento alle 17:00 sulle nostre pagine, dunque. Nel frattempo potete dare un'occhiata alla nostra analisi dell'ultimo trailer di The Last of Us 2. Cosa vi attendete dal nuovo videogame di Naughty Dog?