Festeggiate il Natale con un tema dinamico gratuito di Sekiro per PS4

Siete dei fan di Sekiro: Shadows Die Twice e state cercando un modo per rinnovare la dashboard della vostra PlayStation 4? Abbiamo buone notizie per voi. In occasione delle festività di fine anno, FromSoftware ha deciso di regalare un tema dinamico gratuito a tutti i giocatori PS4!

Si chiama "Tema dinamico delle feste" e può essere trovato nella sezione Temi del PlayStation Store accessibile dalla console. In alternativa, può essere aggiunto alla raccolta da questo indirizzo. In realtà, pur essendo un regalo di Natale, di festivo ha ben poco. Offre tre immagini in totale che ritraggono il Lupo (il protagonista del gioco), Isshin e Kuro, l'erede divino, tutte arricchite da piacevoli effetti a schermo come la nebbia, lo sferzare del vento e l'illuminazione dinamica. Prima di scaricarlo, potete ammirarlo nel video che abbiamo allegato in calce a questa notizia.

Ne approfittiamo per segnalare che sul PlayStation Store è disponibile anche un altro tema, anch'esso dinamico, pubblicato in occasione del lancio del gioco avvenuto lo scorso marzo. Può essere reperito a quest'altro indirizzo. Prima di salutarvi, ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC, ed è tra i finalisti per il premio Gioco dell'Anno ai Game Awards 2019.