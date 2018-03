Festeggiate il ventesimo anniversario di Starcraft con un personaggio gratis per la co-op!

ha deciso di festeggiare in pompa magna il ventesimo anniversario di, ed oltre a tutti i premi già regalati dall'azienda ai suoi fan ora se ne aggiunge un altro, il più corposo in assoluto: stiamo parlando del personaggio, riscattabile gratuitamente dal Battle.net fino al 3 aprile.

La saga di Starcraft è una delle perle assolute del panorama videoludico, uno dei giochi più apprezzati dalle community di tutto il mondo e dai circuiti degli eSport. Blizzard giustamente tiene molto alla sua creatura, ed in occasione del ventesimo compleanno della saga ha festeggiato insieme ai suoi fan tramite giveaway ed eventi a tema.

Il regalo più corposo in assoluto però è stato fatto solo do recente: l'azienda americana regala infatti a tutti i giocatori di Starcraft II, uno degli RTS più apprezzati di tutti i tempi, il personaggio a pagamento Fenix, utilizzabile per la modalità co-op del titolo.

Fenix sarà ottenibile in maniera completamente gratuita tramite il Battle.net, e rimarrà gratuito fino al 3 aprile. Dopo questa data il suo prezzo tornerà quello di sempre, mentre chi possiede già Fenix avrà diritto ad uno Stimpack Cooperative, che raddoppierà l'esperienza ottenuta per 30 giorni.

E voi cosa ne pensate di questi regali? Giocate ancora a Starcraft e li riscatterete o il gioco ha perso ogni appeal per voi?