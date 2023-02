Festival of Play: sconti, competizioni e God of War Ragnarok in prova su PS Plus

A margine del reveal dei nuovi giochi PS Plus Extra e Premium di febbraio arriva anchel'annuncio del Festival of Play, un'iniziativa promozionale che coinvolge tutti gli utenti PS Plus con sconti, competizioni, 'prove norrene' e campagne PS Stars a cui partecipare insieme alla community su PS4 e PlayStation 5.

Nel novero delle attività organizzate da Sony Interactive Entertainment per dare inizio al Festival of Play troviamo la Versione di Prova di God of War Ragnarok. A partire da oggi, mercoledì 15 febbraio, gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono accedere a una prova a tempo di tre ore e immergersi nelle atmosfere del kolossal di Sony Santa Monica per esplorare i Nove Regni con Kratos e Atreus. I Trofei e i progressi salvati vengono mantenuti una volta acquistato il gioco completo.

Il Festival of Play di PlayStation Plus prosegue con le nuove campagne PlayStation Stars: dal 15 al 24 febbraio, gli iscritti a PS Plus potranno riscattare gratuitamente un oggetto collezionabile digitale. Dal 21 febbraio, con il lancio di Horizon Call of the Mountain su PS VR2, il programma fedeltà di Sony darà accesso su PS Plus Extra e Premium anche a un esclusivo oggetto collezionabile partecipando alla campagna "Avventurati nell'Ovest Proibito".

Tra le iniziative lanciate da Sony troviamo anche i Doppi Sconti PlayStation Plus (dal 15 al 24 febbraio), il weekend di prova gratuita per GTA Online e Call of Duty Modern Warfare 2 (dal 18 al 19 febbraio) e dei tornei PlayStation di FIFA 23, NBA 2K23 e Guilty Gear che si terranno sempre nel weekend (18 e 19 febbraio).