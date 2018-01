Feudal Alloy annunciato per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Lo studio indipendente(noto per) ha annunciato, Action RPG 2D con elementinel quale controlleremo un cavaliere dalle fattezze di un... pesce.

Ambientato nel medioevo, il gioco presenta un gameplay di stampo arcade e un combat system ricco di sfumature, che metterà a disposizione dei giocatori armi come spade, granate, pugnali e mosse speciali per eliminare i nemici.

Il primo trailer (visibile in apertura della notizia) permette di dare una prima occhiata alle atmosfere di Feudal Alloy. Il gioco sarà disponibile nel terzo trimestre dell'anno in formato digitale su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.