FEZ arriva su Nintendo Switch: il gioco è disponibile da oggi stesso

Durante il nuovo appuntamento con Nintendo Indie World, è stata annunciata a sorpresa la versione Nintendo Switch di FEZ. Il platform 2D è comparso all'interno dell'eShop della console ibrida e tutti gli interessati possono decidere di acquistarlo oggi stesso.

FEZ è un vivace platform in 2D con forti elementi puzzle pubblicato originariamente su Xbox 360 nel 2012, con il titolo che poi è approdato progressivamente su molte altre piattaforme: su PC Windows, Mac e Linux nel 2013, PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita nel 2013, ed infine su iOS nel 2017. Il titolo arriva dunque su Nintendo Switch, come annunciato dalla software house Polytron Corporation, ed è già disponibile per l'acquisto al costo di 14,99 euro.

"Gomez è una creatura 2D che vive in un mondo 2D. Oppure no? Quando gli viene rivelata l'esistenza di una misteriosa terza dimensione, Gomez viene inviato in un viaggio che lo condurrà alla fine del tempo e dello spazio. Usa la tua abilità per navigare tra le strutture 3D da 4 distinte prospettive 2D classiche.", recita la descrizione ufficiale del prodotto. Per tutti gli ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di FEZ.

Inizialmente annunciato nel giugno del 2013, FEZ II è stato successivamente cancellato dall'ideatore del platform, Phil Fish, che fu protagonista di un furioso litigio con giornalisti videoludici d'oltreoceano decidendo così di allontanarsi dall'industria videoludica.