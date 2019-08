FEZ per PC e Mac è gratis da oggi su Epic Games Store

A partire da oggi, giovedì 22 agosto, Epic Games Store si aggiorna con un nuovo gioco gratis che sostituisce la coppia Hyper Light Drifter/Mutant Year Zero Road to Eden, offerti gratis da metà agosto.

Il nuovo gioco gratis della settimana è FEZ, platform non recentissimo (il lancio risale al 2011) ma ancora oggi acclamato da pubblico e critica: "Gomez è una creatura 2D che vive in un mondo 2D. Oppure no? Quando gli viene rivelata l'esistenza di una misteriosa terza dimensione, Gomez viene inviato in un viaggio che lo condurrà alla fine del tempo e dello spazio. Usa la tua abilità per navigare tra le strutture 3D da 4 distinte prospettive 2D classiche."

FEZ per PC e Mac sarà disponibile fino al 29 agosto compreso, quando lascerà spazio ad un nuovo titolo non ancora annunciato. Di seguito i requisiti minimi e consigliati:

Requisiti Minimi FEZ

Sistema Operativo Windows 7

CPU Intel Core 2 Duo 2,8 Ghz o equivalente

2 GB di RAM

Scheda Video Intel Core HD di seconda generazione (2000/3000) o GPU dedicata con supporto OpenGL 3.0

Disco rigido con 500 MB di spazio su disco

Requisiti ampiamente alla portata di tutti, FEZ gira senza particolari problemi anche su configurazioni particolarmente datate, portatili e netbook con qualche anno sulle spalle. Non avete proprio scuse per non scaricarlo!