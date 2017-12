FEZ Pocket Edition è adesso disponibile su dispositivi iOS

ha annunciato tramite un tweet che FEZ Pocket Edition , versione mobile dell'acclamato indie nato dalla mente di Phil Phish, è adesso disponibile su App Store al prezzo di 5.49 euro.

Il gioco occupa 174 MB ed è compatibile con tutti i dispositivi dotati di iOS 8.0 o superiore. FEZ è un puzzle-platform in cui è necessario giocare con la prospettiva per risolvere gli enigmi e proseguire nell'avventura: il protagonista si muove infatti all'interno di un mondo in 2D che con un semplice tasto può essere ruotato di 90 gradi cambiando il proprio aspetto e aprendo così a nuove soluzioni di gameplay. Il titolo è già disponibile su Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation Vita, e su Everyeye è stato premiato all'epoca con un 9.5: nella recensione si afferma infatti che "un miscuglio perfettamente dosato di platform, enigmi, atmosfera e citazioni più o meno criptiche fanno sì che il giocatore (specie quello attempato ed in qualche modo nostalgico) si perda negli anfratti e nei misteri di un mondo che nasconde una complessità fuori dal comune".

Ricordiamo che inizialmente era anche previsto un sequel, tuttavia Phil Fish alla fine decise di ritirarsi dal mondo dei videogiochi e, di conseguenza, di interrompere lo sviluppo.