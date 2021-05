FF 7 Remake Intergrade, MH Digital Event e Daymare 1994 mercoledì su Twitch

Nell'impaziente attesa di assistere allo State of Play di Horizon Forbidden West e di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Techland con lo speciale su Dying Light 2, la nostra redazione vi invita a seguire su Twitch gli appuntamenti dedicati a FF7 Remake Intergrade, MH Rise e Daymare 1994.

Lo scoppiettante mercoledì pomeriggio che ci attende sul canale Twitch di Everyeye si aprirà alle ore 14:30 con l'approfondimento su Episode INTERmission, l'avventura da vivere nei panni di Yuffie in Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PlayStation 5.

Sempre per mercoledì 27 maggio, gli appassionati di videogiochi giapponesi non potranno di certo mancare all'appuntamento delle ore 15:30 con il Monster Hunter Digital Event, lo show in streaming che Capcom ha organizzato per svelare nuovi dettagli sulla versione 3.0 di Monster Hunter Rise e MH Stories 2.

Nel palinsesto di Everyeye su Twitch ci sarà spazio anche per lo speciale delle ore 17:00 interamente dedicato a Daymare 1994 Sandcastle, il prologo stand-alone di Daymare 1998, il survival horror che gli autori italiani degli studi Invader hanno realizzato traendo ispirazione da Resident Evil.

Nel frattempo, vi ricordiamo che potete supportare Everyeye.it abbonandovi al canale; per chi è iscritto ad Amazon Prime, l'abbonamento è gratuito e ogni mese dovrete decidere se rinnovare o meno il vostro supporto senza alcun vincolo. Attraverso la sottoscrizione al canale è possibile accedere all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord per discutere con la redazione e con gli altri utenti della community sui temi più caldi del momento.