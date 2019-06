FF 7 Remake: nuovo trailer potrebbe essere pubblicato nella notte tra 9 e 10 giugno

Recentemente, i videogiocatori che attendono con ansia il gioco hanno avuto modo di veder parzialmente placata la propria curiosità, grazie alla pubblicazione di un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake in occasione dello State o f Play di maggio.

Gran parte della community videoludica spera tuttavia che l'attesa produzione torni presto ad essere protagonista delle scene nel corso della conferenza Square Enix E3 2019, in programma per la notte tra lunedì 10 e martedì 11 giugno, precisamente alle ore 3:00 del fuso orario italiano. Tuttavia, un recente rumor, diffuso dall'ormai noto insider "ZhugeEX", suggerisce che un nuovo trailer di Final Fantasy VII Remake potrebbe in realtà fare la sua apparizione già nel corso di questa notte. L'occasione suggerita sarebbe l'imminente concerto ufficiale dedicato a Final Fantasy VII, in programma proprio per le ore 3:00 della notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno.



Questa eventualità non rappresenterebbe effettivamente un unicum nella recente storia di Square Enix. La software house, in effetti, ha proprio oggi condiviso con il pubblico alcune prime informazioni sul DLC Re:Mind di Kingdom Hearts 3, attesa espansione dell'ultimo capitolo delle avventure di Sora, Pippo e Paperino, senza attendere lo svolgimento della propria conferenza organizzata in occasione dell'E3 2019. Che lo stesso possa accadere anche per Final Fantasy 7 Remake? Per saperlo, non ci resta che attendere ancora un po' di tempo!