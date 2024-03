FF14 Dawntrail vs Elden Ring Shadow of the Erdtree: Yoshi-P ci scherza su

Se il team italiano di Jyamma Games ha deciso di rinviare Enotria per non scontrarsi con Shadow of the Erdtree, anche Naoki Yoshida manifesta una certa apprensione per l'uscita di Final Fantasy 14 Dawntrail che avverrà a pochi giorni di distanza dall'attesissima espansione di Elden Ring.

Nel corso del panel organizzato al PAX East 2024 per annunciare la data di lancio di Final Fantasy 14 Dawntrail, Yoshi-P ha strappato un sorriso ai presenti in sala con una battuta per stemperare, appunto, la tensione per la 'sfida a distanza' che sarà chiamato a combattere contro il DLC del kolossal action ruolistico di FromSoftware.

"Ah, il DLC di Elden Ring!", canticchia scherzosamente Yoshida sul palco dell'evento videoludico di Boston prima di dichiarare che "siamo consapevoli del fatto che siamo tutti interessati al DLC di Elden Ring... ebbene, vi diamo una settimana di tempo per giocarlo!".

L'apertura della fase Early Access di Dawntrail, infatti, avverrà a una settimana esatta di distanza dall'approdo sul mercato di Elden Ring Shadow of the Erdtree, di conseguenza il buon Yoshi-P ritiene che questo lasso di tempo sia sufficiente a garantire un 'lancio tranquillo' all'espansione di Final Fantasy 14 Online su PC, PlayStation e Xbox. Già che ci siamo, vi invitiamo a farci compagnia sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Elden Ring Shadow of the Erdtree, la più grande espansione di FromSoftware.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su